Telefonica Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Telefonica ist in den sozialen Medien in den letzten Wochen größtenteils positiv gewesen. In den letzten zwei Wochen wurden an acht Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen.

In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs der Telefonica von 3,969 EUR positiv bewertet, da er sich mit +5,84 Prozent über dem GD200 von 3,75 EUR befindet. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 3,77 EUR liegt, wird der Aktienkurs positiv eingeschätzt, da der Abstand +5,28 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Telefonica-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Telefonica-Aktie einen neutralen Wert. Der RSI7 beträgt 22,88 und der RSI25 13,96, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Telefonica-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser weichen Faktoren.