Telefonica Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Telefonica-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 22 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 62,57, was bedeutet, dass die Telefonica-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Telefonica.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Telefonica eingestellt sind. Es gab neun Tage lang keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Telefonica daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings wurden mehr Verkaufssignale als Kaufsignale verzeichnet, was zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Telefonica von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt sich bei Telefonica eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, so dass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Telefonica-Aktie, basierend auf dem vergleichenden gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und des aktuellen Kurses. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Insgesamt wird Telefonica daher sowohl basierend auf der RSI-Bewertung als auch auf der Anlegerstimmung und der technischen Analyse mit einem insgesamt "Gut"-Rating bewertet.