Telefonica Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Aufschluss darüber geben, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Für Telefonica wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 94,69 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI dagegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Telefonica in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Telefonica-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 3,82 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 3,625 EUR liegt, wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 3,79 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Telefonica insgesamt in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war unauffällig. Daher erhält die Telefonica-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Telefonica überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Optimierungsprogramme haben mehrheitlich Kaufsignale berechnet, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Telefonica somit von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Telefonica basierend auf der technischen Analyse, der charttechnischen Entwicklung, dem Sentiment und der Diskussionsintensität sowie der Anlegerstimmung.