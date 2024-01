Telefonica Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

In den letzten vier Wochen konnte bei Telefonica eine Verschlechterung des Stimmungsbildes beobachtet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert. Insgesamt wird daher ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Telefonica-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Bei einer längerfristigen Betrachtung ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der RSI der letzten 25 Handelstage aufzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Telefonica-Aktie derzeit bei 3,78 EUR gehandelt wird, was einer neutralen Bewertung entspricht. Sowohl im Vergleich zur 200-Tage-Linie als auch zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Neutral"-Signal.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale in den kommunikativen Tätigkeiten festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.