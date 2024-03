Telefonica Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Telefonica wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 51,06 Punkten, was bedeutet, dass die Telefonica-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der Telefonica auf 25-Tage-Basis bewertet, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 51,98), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Telefonica in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Auch die Intensität der Diskussionen zu Telefonica in den sozialen Medien lässt darauf schließen, dass das Unternehmen derzeit nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Telefonica mit einer Rendite von -13,77 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") um mehr als 6 Prozent darunter liegt. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite der letzten 12 Monate von 2,59 Prozent, wobei Telefonica mit 16,36 Prozent deutlich darunter liegt und daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Telefonica nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 25,91 insgesamt 22 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste", der 33,32 beträgt. Aus dieser fundamentalen Analyse ergibt sich daher eine Einstufung der Aktie als "Gut".