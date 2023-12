Telefonica Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Aktienkurs von Telefonica hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,04 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche, die im Durchschnitt um 0,66 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +9,38 Prozent. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6 Prozent im letzten Jahr, wobei Telefonica 16,03 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Telefonica ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Telefonica liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird sie als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine "Neutral" Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse wird Telefonica auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,33 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,35 EUR) um +0,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 2,07 EUR, was einer Abweichung von +13,53 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Die Diskussionen rund um Telefonica in den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Insgesamt überwiegen in den letzten Wochen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Im zurückliegenden Zeitraum konnten sechs Handelssignale ermittelt werden, wovon 6 als gut und keines als schlecht bewertet wurden. Zusammengefasst ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Telefonica bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

