Telefonica Aktie: Ist es vollbracht?

Derzeit zahlt Telefonica höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Mit einer Dividendenrendite von 7,66 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 5,67 % beträgt der Unterschied 2 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt konnte Telefonica in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,11 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 3,51 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,6 Prozent im Branchenvergleich für Telefonica. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,85 Prozent, wobei Telefonica 9,97 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, weshalb dieser Punkt mit "Gut" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Telefonica-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Telefonica-Aktie zeigt einen Wert von 57 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (49,02) zeigt ebenfalls, dass Telefonica weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Telefonica.