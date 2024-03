Telefonica Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Der Aktienkurs von Telefonica zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" eine Rendite von -13,77 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,42 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Telefonica mit 16,19 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Telefonica weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 52 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und resultiert ebenfalls in einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Telefonica ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, aber das Interesse an positiven Themen in den letzten Tagen zugenommen hat.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telefonica bei 25,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 43,1 liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.