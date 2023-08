Telefonica-Aktie: Hoffnungslosigkeit bleibt bestehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Schlechte Nachrichten zeichnen sich ab für Telefonica Deutschland. Der Kurs des Wertes erlebt einen Sturzflug, da United Internet und 1&1 künftig ihre Kunden über das Vodafone-Netzwerk bedienen und den Vertrag mit Telefonica Deutschland beenden. Dieser Vertrag generierte bisher ein Umsatzvolumen von etwa 600,00 Millionen Euro, die nun verloren gehen. Es kann durchaus nachvollzogen werden, warum Anleger diesen Wert aus ihren Portfolios entfernen – neue Kunden in diesem Umfang lassen auf sich warten.

Analysten senken Prognose für Telefonica-Aktie

Infolgedessen passen Experten auch ihre Bewertungen an. Die HSBC setzte am 03. August die Einstufung „reduce“ mit einem Zielkurs von 1,70 Euro fest – was weiteres Abwärtspotenzial signalisiert. Berenberg hat hingegen ein Ziel von 2 Euro ausgegeben, allerdings unter der Einstufung...