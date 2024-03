Telefonica Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telefonica beträgt 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39,08 für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" deutlich niedriger ist. Dies weist darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Telefonica eine Performance von -13,77 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 1,36 Prozent, was zu einer Underperformance von -15,13 Prozent für Telefonica führt. Der gesamte "Telekommunikationsdienste"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,13 Prozent, wobei Telefonica um 6,64 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) für Telefonica liegt bei 59,62, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Analysen von sozialen Plattformen deuten darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Telefonica positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.