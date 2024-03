Telefonica Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Telefonica eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Telefonica daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass Telefonica auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt für die Telefonica-Aktie beträgt auf längerfristiger Basis 3,75 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt mit 3,822 EUR in ähnlicher Höhe (+1,92 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (3,7 EUR) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+3,3 Prozent Abweichung), weshalb die Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Telefonica in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Ebenso deutet die verringerte Diskussionsstärke auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Telefonica auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Telefonica führt bei einem Niveau von 16,83 zur Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,07 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf Basis des RSI.