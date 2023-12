Telefonica Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Telefonica: Aktuelle Bewertung und Anlegerstimmung

Telefonica wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,63 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" weist einen KGV-Wert von 29,03 auf. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Telefonica in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" eine Outperformance von 9,38 Prozent bedeutet. Auch im Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 16,03 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält Telefonica ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Telefonica liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen und Einschätzungen zu Telefonica. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, gab es in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung des Unternehmens. Die Anlegerstimmung wird jedoch als positiv bewertet, da sechs Handelssignale auf eine "Gut"-Aktie hinweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Telefonica derzeit mit einer neutralen Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien und Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.