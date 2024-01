Telefonica Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Telefonica wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Telefonica-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Telefonica-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,27 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2,35 EUR um +3,52 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt ähnliche Werte, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Telefonica höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Diversifizierten Telekommunikationsdiensten, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat Telefonica eine Rendite von -2,15 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt der Telekommunikationsdienste liegt. Die durchschnittliche Rendite der Branche beträgt 2,63 Prozent, während Telefonica mit 4,78 Prozent darunter liegt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.