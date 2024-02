Telefonica Aktie: Finger Weg!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wie Anleger vermerkten. Positive Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Telefonica gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut".

Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Telefonica liegt derzeit bei 27,2 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Telefonica-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,76 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3,667 EUR, was einer Abweichung von -2,47 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (3,76 EUR) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (3,69 EUR) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie im Rahmen der Charttechnik.

In den letzten Wochen war eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Telefonica festzustellen. Negative Auffälligkeiten in der Diskussion führen zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge über das Unternehmen deutet auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hin, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt wird Telefonica daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.