Telefonica-Aktie: Enttäuschende Entwicklung

Die Faktoren, die zum Kursrückgang bei Telefonica Deutschland führten, wurden bereits ausgiebig diskutiert. Die Gesellschaft verzeichnet einen signifikanten Verlust in Form eines ihrer bedeutendsten Kunden als “Roaming-Partner”. United Internet und 1&1 planen den Übergang zu Vodafone. Dies resultiert in einem geschätzten Umsatzverlust von ungefähr 600 Millionen Euro. Keine Überraschung also, dass der Aktienkurs von Telefonica drastisch gesunken ist. Bis jetzt zeigte sich keine Gegenbewegung oder Erholungsphase nach dem Börsencrash – Investoren sehen schlichtweg keinen Ausblick auf Verbesserungen oder potentielle Kunden, die diesen erheblichen Umsatzverlust kompensieren könnten.

Analysten zeigen sich pessimistisch bezüglich der Aktie von Telefonica Deutschland

Jüngste Bewertungen stammen von JPMorgan sowie Deutsche Bank...