Telefonica Aktie: Enormes Potenzial ....

Telefonica schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste eine Dividendenrendite von 7,66 % aus, was 2,14 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 5,52 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des möglichen Mehrgewinns.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Telefonica in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 1,21 Prozent, was zu einer Underperformance von -3,36 Prozent für Telefonica führt. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag Telefonica jedoch 2,65 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zwar wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung jedoch eine positive Bewertung.

Fundamental gesehen weist Telefonica mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,65 einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 36 auf, was einer Abweichung von 21 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.