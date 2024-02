Telefonica Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie der Telefonica als Neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Telefonica-Aktie ergibt sich ein Wert von 18,63 für den RSI7 und 50,7 für den RSI25. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für RSI25, was zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Stimmung hat sich für Telefonica in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,75 EUR liegt, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,81 EUR lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen rund um die Aktie wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral". Letztlich ergibt sich auch ein Verhältnis von 1 Gut- zu 5 Schlecht-Signalen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Telefonica bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.