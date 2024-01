Telefonica Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 3,534 EUR erreicht, was sie um 5,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,24 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Telefonica-Aktie in den letzten 7 Tagen aktuell 60, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 64,08, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Telefonica-Aktie.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Telefonica in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Telefonica zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Telefonica eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Telefonica daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält die Telefonica-Aktie für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.