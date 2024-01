Telefonica Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Aktienkurs von Telefonica hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienstesektor im letzten Jahr sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 6,11 Prozent liegt Telefonica um mehr als 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,18 Prozent. Auch im Bereich der Dividendenrendite kann sich Telefonica sehen lassen, mit 7,66 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5 Prozent.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel über- oder unterbewertet ist. Telefonica wird auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,58 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,02 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Telefonica in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Telefonica derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 2,3 EUR, während der Aktienkurs bei 2,35 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,17 Prozent entspricht. Für den GD50 ergibt sich ein Kurs von 2,22 EUR, was einer Abweichung von +5,86 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating für Telefonica bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.