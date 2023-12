Telefonica Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie von Telefonica wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf 2,40 EUR geschätzt, was einem Potenzial von +2,04% entspricht. Am 29.12.2023 verzeichnete Telefonica eine Kursentwicklung von -0,13%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einer neutralen Stimmung am Markt führte.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 2,40 EUR hat.