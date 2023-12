Telefonica Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica-Aktie wird aktuell von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel der Aktie liegt laut Experten um 0,00% über dem derzeitigen Kurs.

Aktuelle Entwicklungen

Am 13.12.2023 verzeichnete Telefonica am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von 0,00%. In den letzten fünf Handelstagen und somit der gesamten Handelswoche lag die Summe der Ergebnisse ebenfalls bei 0,00%. Diese neutralen Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Markt derzeit relativ neutral gestimmt ist.