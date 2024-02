Elop Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse der Inin-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,26 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,229 EUR liegt, was einer Abweichung von -11,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,24 EUR, was einer Abweichung von -4,58 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die Inin-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 51,35 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso verhält es sich beim RSI auf 25-Tage-Basis, der einen Wert von 56,04 aufweist und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Inin besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich überwiegend positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen beobachtet werden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe für die Inin-Aktie.