Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B Adr Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Telefonaktiebolaget Lm Ericsson wurde in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger zeigten sich in den letzten Tagen grundsätzlich optimistisch gegenüber dem Unternehmen. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Feedback. An drei Tagen war die Stimmung uneindeutig. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Telefonaktiebolaget Lm Ericsson daher eine "Gut"-Einschätzung. Zudem deutet ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen darauf hin, dass mehr Kauf- als Verkaufssignale verzeichnet wurden, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Diskussion in den sozialen Medien kann die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Telefonaktiebolaget Lm Ericsson wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb die Gesamtbewertung "Neutral" lautet. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was zu einem neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Aktie bei 55,36 SEK, was einer positiven Bewertung entspricht. Der Abstand zum Aktienkurs selbst bei 63,18 SEK beträgt +14,13 Prozent, was erneut als positiv gewertet wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt mit einem Niveau von 54,39 SEK eine positive Differenz von +16,16 Prozent und damit ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend wird das Gesamtbild auch hier als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Für die Telefonaktiebolaget Lm Ericsson wurde ein überverkaufter Wert von 20,79 festgestellt, was zu einer weiteren positiven Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein überverkaufter Wert, der zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch hier als "Gut" eingestuft.