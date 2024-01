Telefonaktiebolaget LM Ericsson Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Anlegerstimmung gegenüber Telefonaktiebolaget Lm Ericsson ist laut einer Analyse in den sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Signal, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Telefonaktiebolaget Lm Ericsson daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem relativen Stärkeindex (RSI) von 20,79 als überverkauft gilt. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 21, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Einstufung auf Basis des RSI als "Gut" bewertet.

Des Weiteren verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Telefonaktiebolaget Lm Ericsson aktuell bei 55,36 SEK. Da der Aktienkurs selbst bei 63,18 SEK liegt und damit einen Abstand von +14,13 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie hier ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50), bei dem sich eine Differenz von +16,16 Prozent ergibt, was erneut als "Gut"-Signal bewertet wird.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, weshalb hier eine neutrale Bewertung vorgenommen wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutralen" Stimmungsbild führt.