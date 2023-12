Telefonaktiebolaget LM Ericsson Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Diskussionen über Telefonaktiebolaget Lm Ericsson in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird das Unternehmen von der Redaktion als "Gut" eingestuft. Zwei Handelssignale bestätigen dieses Bild, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt. Die Anlegerstimmung wird also als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Telefonaktiebolaget Lm Ericsson derzeit als überverkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 5,82 und der RSI25 bei 22, was beide als Anzeichen für eine überverkaufte Situation bewertet werden. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Wer derzeit in die Aktie investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 5,03 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag in Höhe von 0,14 Prozentpunkten erzielen. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Telefonaktiebolaget Lm Ericsson festgestellt werden. Dies wird als positives Signal gewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine Gesamtbewertung als "Gut".