Teleflex Aktie: Ruhig bleiben!

Teleflex erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,32 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -18,47 Prozent fielen. Das bedeutet eine Outperformance von +10,14 Prozent im Branchenvergleich für Teleflex. Im Vergleich dazu hatte der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von 14,2 Prozent im letzten Jahr, wobei Teleflex 22,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Teleflex verläuft derzeit bei 229,94 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 256,21 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +11,42 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 207,34 USD, was für die Teleflex-Aktie einer aktuellen Differenz von +23,57 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Teleflex gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Teleflex-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 4,74 und der RSI25 für 25 Tage beträgt 9,84, was zu einer Gesamteinstufung "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.