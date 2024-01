Teleflex Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs von Teleflex liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor bei einer Rendite von -8,32 Prozent, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch in der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, weist Teleflex mit 6,51 Prozent eine deutlich niedrigere Rendite auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von -1,81 Prozent. Aufgrund dieser Performance im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Teleflex insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Teleflex aus dem letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 286,17 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 14,27 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Dividendenrendite von Teleflex beträgt derzeit 0,72 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,1 Prozent. Dies führt dazu, dass die Teleflex-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Bei Teleflex wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.