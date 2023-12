Teleflex Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Teleflex hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,32 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche eine Outperformance von +10,11 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite jedoch um 68,06 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Teleflex eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) von Teleflex zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Bezug auf den RSI25, der Teleflex weder als überkauft noch überverkauft einstuft, wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Teleflex mit 0,72 Prozent leicht über dem Mittelwert für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten führt.