Teleflex Aktie: Einfach nur Spitze!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Teleflex diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Teleflex beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Teleflex liegt derzeit bei 92,59, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Für das RSI25-Signal, das die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Teleflex-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 231,15 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 239,46 USD, was einer Differenz von +3,6 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Darüber hinaus wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 223,39 USD liegt, was einen Unterschied von +7,19 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Teleflex daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Teleflex derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -88,84 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Teleflex als "Schlecht".