Teledyne Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Anleger sollten bei der Einschätzung von Aktienkursen neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die weichen Faktoren wie die Stimmung berücksichtigen. Eine Analyse von Teledyne auf sozialen Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Themen rund um Teledyne aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde zudem durch Handelssignale angereichert, wobei acht der berechneten Signale positiv sind, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Die Stimmung um Teledyne wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei einer Dividendenrendite von 0 % liegt Teledyne im Vergleich zur Durchschnittsrendite der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung um 11651,48 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teledyne liegt mit 25,24 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer Differenz von 46 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Teledyne insgesamt 3 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 15,83 Prozent, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Teledyne in Summe eine "Gut"-Bewertung.