Teledyne Aktie: Das ist beeindruckend!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Basierend darauf ist Teledyne mit einem Wert von 27 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" und daher unterbewertet. Im Vergleich liegt das Branchen-KGV bei 46,4, was einen Abstand von 42 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Teledyne liegt aktuell bei 21,14 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 51,58, was bedeutet, dass Teledyne hier weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Teledyne beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Teledyne eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Teledyne-Aktie bei 407,99 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 434,03 USD liegt, was eine Abweichung von +6,38 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis erhält Teledyne eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 427,77 USD, was einer Abweichung von +1,46 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Teledyne auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.