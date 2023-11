Teledyne Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Teledyne: Analyse von Fundamentaldaten, Relative Strength Index, Analystenbewertung und technischer Analyse

Die Teledyne-Aktie wird anhand verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet, um Anlegern einen umfassenden Einblick in die aktuelle Situation des Unternehmens zu bieten.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teledyne bei 24,13 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 46 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Teledyne-Aktie derzeit überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 25 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Analysten bewerten die Teledyne-Aktie derzeit ebenfalls mit "Gut". Dies basiert auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 23,61 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Teledyne-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 408,29 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 399,1 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse der fundamentaldaten, des Relative Strength Index, der Analystenbewertung und der technischen Analyse, dass die Teledyne-Aktie gegenwärtig eine solide Bewertung erhält, die Anlegern hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen.