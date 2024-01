Teledyne Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Teledyne in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich ebenfalls im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu Teledyne deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating zugeschrieben.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) wird Teledyne als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 25,24, was einem Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,99 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für Teledyne abgegeben, wobei 3 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 493,33 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 10,54 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen erhält Teledyne insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale, insbesondere der Relative Strength-Index (RSI), der aktuell bei 21,96 liegt und somit auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 22,71 und unterstützt ebenfalls die Gesamteinschätzung von "Gut".