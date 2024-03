Teledyne Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Teledyne-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem 25-Tage-RSI von 47,59 ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Teledyne.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Teledyne ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 9 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Teledyne-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 410,33 USD. Der letzte Schlusskurs von 423,7 USD weicht somit um +3,26 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Analysten schätzen die Teledyne-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut" ein, da von insgesamt 18 Analysten 3 eine positive Einschätzung abgaben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 493,33 USD erwartet, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.