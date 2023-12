Teledyne Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Teledyne-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, da sie in den letzten zwölf Monaten 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 493,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 12,77 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende schneidet Teledyne mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (11546,49 %) schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Fundamental gesehen hat Teledyne mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,24 eine bessere Bewertung als der Branchendurchschnitt (45 Prozent). Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie von Teledyne eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine positive langfristige Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Teledyne in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.