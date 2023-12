Teledyne Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teledyne auf 25 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 25,24 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterschätzung um 46 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche derzeit bei 47 liegt. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet betrachtet und basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Teledyne eingestellt waren. Von insgesamt 14 Tagen waren 13 positiv und nur einer negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Teledyne daher als "Gut" eingestuft. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wovon die Mehrheit positiv ist. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Teledyne von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Teledyne derzeit bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen. Das bedeutet, dass Anleger einen um 11.598,76 Prozentpunkte geringeren Ertrag erzielen können. Dadurch schneidet das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik als "Schlecht" ab.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Teledyne wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" bewertet wird.