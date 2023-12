Telecom Service One Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Aktienanalyse: Telecom Service One mit gemischten Bewertungen

Investoren, die in die Aktie von Telecom Service One investieren, können derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der kommerziellen Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 10,13 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Telecom Service One-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,65 HKD auf. Der letzte Schlusskurs von 0,42 HKD weicht somit um -35,38 Prozent ab, was als "Schlecht" im charttechnischen Sinne bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,43 HKD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,33 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderungsrate von Telecom Service One über einen längeren Zeitraum lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz schließen, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Telecom Service One in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Abschließend betrachtet, erhält Telecom Service One eine "Neutral"-Bewertung für den Relative Strength Index (RSI) sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies bedeutet, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Telecom Service One gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse, Sentiment und Relative Strength Index.