Telecom Service One Aktie: Das gab es noch nie!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telecom Service One bei 74, was bedeutet, dass die Börse 74,53 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Das KGV ist 64 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird er daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Telecom Service One in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung von der Redaktion, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab.

Technisch gesehen ist Telecom Service One derzeit -8,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -35,83 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Stimmung überwiegend positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in Bezug auf Telecom Service One aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung um Telecom Service One als "Gut" einzustufen ist.