Telecom Service One Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Telecom Service One jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für Telecom Service One vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 10,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, 10,52). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Telecom Service One-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Im fundamentalen Bereich wird Telecom Service One im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 74,53, was einen Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 206,46 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Telecom Service One betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass Telecom Service One hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.