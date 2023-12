Telecom Plus Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Telecom Plus wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) als unterbewertet angesehen. Dies wird durch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,08 bestätigt, was einer Differenz von 98 Prozent zum Branchen-KGV von 898,49 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde insbesondere positiv über Telecom Plus gesprochen. An vier Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen, und an einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Aktuell zeigen auch die letzten ein bis zwei Tage überwiegend positives Interesse der Anleger. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Telecom Plus liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie eine Rendite von -22,05 Prozent erzielt, was 42,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 20,85 Prozent, und Telecom Plus liegt aktuell 42,9 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.