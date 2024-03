Telecom Plus Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Telecom Plus hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -16,79 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso zeigt sich, dass die "Multi-Dienstprogramme"-Branche in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,45 Prozent verzeichnete, bei der Telecom Plus mit 16,33 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Telecom Plus diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt an fünf Tagen eine positive Richtung, und auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Telecom Plus ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1007,46 (Multi-Dienstprogramme) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser unterbewerteten Position erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Telecom Plus mit 5,36 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,08 Prozent für die "Multi-Dienstprogramme"-Branche. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.