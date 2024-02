Telecom Plus Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Telecom Plus verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,73 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um 6,31 Prozent, was einer Underperformance von -28,05 Prozent für Telecom Plus entspricht. Die durchschnittliche Rendite des "Versorgungsunternehmen"-Sektors betrug im letzten Jahr 6,31 Prozent, wobei Telecom Plus um 28,05 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für Telecom Plus in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeichnet Telecom Plus als Neutral-Titel aus. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Telecom Plus ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48 und ein Wert für den RSI25 von 61,69, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich Telecom Plus über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für Telecom Plus in diesem Punkt führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Telecom Plus als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 17,89 liegt die Aktie insgesamt 98 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Multi-Dienstprogramme", der 968,69 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".