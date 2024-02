Telecom Plus Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Telecom Plus-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1575,71 GBP verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt bei 1424 GBP, was einer Abweichung von -9,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1501,6 GBP unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -5,17 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Telecom Plus mit 5,36 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4,97%) auf. Die geringe Differenz von 0,39 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Es ist anzumerken, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Bewertung basiert auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert.

Im Branchenvergleich hat Telecom Plus in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,73 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um 5,8 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -27,54 Prozent im Branchenvergleich für Telecom Plus. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Telecom Plus um 27,54 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.