Telecom Plus Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Telecom Plus: Aktuelle Bewertungen und Einschätzungen

In Bezug auf Dividenden schüttet Telecom Plus derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme, mit einem Unterschied von 0,8 Prozentpunkten (5,5 % gegenüber 4,7 %). Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Telecom Plus eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. Eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse wird daher für die Anlegerstimmung von Telecom Plus vergeben.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Telecom Plus von 1526 GBP als "Schlecht"-Signal bewertet, da er einen Abstand von -8,5 Prozent vom GD200 (1667,74 GBP) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 1561,16 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Telecom Plus-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Aufhellung des Stimmungsbildes von Telecom Plus in den letzten vier Wochen sowie eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.