Telecom Plus Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Aktie von Telecom Plus wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 17,22 liegt sie insgesamt 98 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Multi-Dienstprogramme", der bei 898,35 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Telecom Plus veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der Telecom Plus-RSI mit 62,5 und der RSI25 mit 60,65 bewertet werden, was auf eine "Neutrale" Einschätzung hindeutet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Telecom Plus mit -29,95 Prozent mehr als 45 Prozent darunter. Die "Multi-Dienstprogramme"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 14,63 Prozent, was bedeutet, dass auch hier Telecom Plus mit 44,58 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.