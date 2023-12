Telecom Plus Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Vergleich des Aktienkurses von Telecom Plus zeigt eine Performance von -29,95 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um 18,39 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -48,34 Prozent für Telecom Plus führt. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 18,39 Prozent im letzten Jahr, wobei Telecom Plus 48,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von Telecom Plus bei 1516 GBP und liegt damit -3,04 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Bewertung auf Basis der Distanz zum GD200 von -8,64 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" angesehen.

Für Anleger, die in die Aktie von Telecom Plus investieren, bedeutet die Dividendenrendite von 5,5 % einen Mehrertrag von 0,81 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme. Somit wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet, da die Dividenden nur leicht über dem Durchschnitt liegen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Telecom Plus in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und zeigt für Telecom Plus keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Aktie von Telecom Plus insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, sowohl in Bezug auf den Aktienkurs, die technische Analyse, die Dividendenpolitik, als auch auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation.