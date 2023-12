Telecom Plus Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die britische Telecom Plus hat kürzlich eine Dividende von 5,5 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Multi-Dienstprogramme (4,67 %) nur leicht über dem Durchschnitt liegt. Der Unterschied beträgt 0,83 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für Telecom Plus liegt der RSI bei 63,46, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 60,9, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Aufgrund dieser Daten erhält das Unternehmen insgesamt ein neutrales Rating.

In den letzten 12 Monaten hat Telecom Plus eine Performance von -22,05 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 20,85 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -42,9 Prozent führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Telecom Plus basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem positiv gestimmt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.