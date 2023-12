Telecom Plus Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs des Unternehmens Telecom Plus hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, die im Durchschnitt um 18,38 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -48,33 Prozent. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 18,38 Prozent hatte, lag Telecom Plus um 48,33 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Telecom Plus in den letzten Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen hervorgebracht. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Telecom Plus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1649,18 GBP. Der letzte Schlusskurs von 1586 GBP weicht somit um -3,83 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1568,52 GBP) weist eine ähnliche Tendenz auf, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (Abweichung von +1,11 Prozent). Somit wird die Telecom Plus-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Telecom Plus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,22 auf. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" (KGV von 898,41) ist die Aktie somit um 98 Prozent niedriger bewertet, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus der Perspektive der fundamentalen Analyse ergibt sich daher die Einstufung "Gut" für Telecom Plus.