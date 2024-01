Telecom Italia SPA Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Stimmung und das Interesse an Aktien sind wichtige Faktoren, die das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Bei der Analyse von Telecom Italia Spa-milano wurden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung führte.

Aus technischer Sicht wird die Aktie positiv bewertet, da sie sich sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage befindet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Telecom Italia Spa-milano überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Die längerfristige Betrachtung ergibt jedoch eine neutrale Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Telecom Italia Spa-milano über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienstsektor, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

