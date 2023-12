Telecom Italia SPA Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Inogen":

Auf den sozialen Medien werden vermehrt positive Meinungen zu Telecom Italia Spa-milano geäußert, was auf eine allgemein positive Anlegerstimmung hinweist. Insgesamt wurden in den letzten Wochen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Basierend auf diesen Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und hat neun positive Handelssignale identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie von Telecom Italia Spa-milano ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,12, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Telecom Italia Spa-milano-Aktie liegt bei 35, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 40,66 zeigt ein ähnliches Bild. Basierend auf der RSI-Bewertung erhält die Aktie daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telecom Italia Spa-milano-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,27 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 0,26 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Telecom Italia Spa-milano als angemessen bewertet. Die fundamentale Bewertung und der Relative Strength Index deuten auf eine neutrale Einschätzung hin, während die technische Analyse zu einer positiveren Bewertung tendiert.

Telecom Italia SPA kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Telecom Italia SPA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Telecom Italia SPA-Analyse.

Telecom Italia SPA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...